Происшествия 23 марта 2023, 19:04 Цех по ремонту рефрижераторов загорелся в Челябинской области

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Возгорание цеха по ремонту рефрижераторов произошло в селе Еткуле Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу копейского пожарно-спасательного гарнизона.

По предварительным данным, общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Ликвидация возгорания осложнялась высокой горючей нагрузкой и сильным задымлением.

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Отмечается, что при пожаре на заводе никто не пострадал.

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