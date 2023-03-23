23 марта 2023, 19:04
Цех по ремонту рефрижераторов загорелся в Челябинской области
Возгорание цеха по ремонту рефрижераторов произошло в селе Еткуле Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу копейского пожарно-спасательного гарнизона.
По предварительным данным, общая площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Ликвидация возгорания осложнялась высокой горючей нагрузкой и сильным задымлением.
Реклама
Отмечается, что при пожаре на заводе никто не пострадал.
Реклама
Пожары
Челябинская область
Реклама
Реклама