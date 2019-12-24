Цех по производству резины сгорел в Подмосковье

Крупный пожар вспыхнул в цеху по производству резины в деревне Чулково Раменского района Московской области. Открытое горение ликвидировали, пострадавших нет.

Согласно оперативной информации МЧС, сообщение о пожаре поступило в 02:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС 24 декабря. Когда пожарные прибыли на место происшествия, обрушилась кровля и огонь охватил все строение. Через 20 минут после сообщения пожар локализовали, а спустя час ликвидировали открытое горение.

Источник фото: телеканал «360»

В МЧС рассказали, что пожар уничтожил дорогостоящее оборудование, сырье и готовую партию продукции. С огнем боролись более 40 человек и 11 единиц техники. Информации о причине ЧП пока нет.