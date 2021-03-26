Цех по производству пластиковых окон загорелся в Махачкале

Возгорание произошло в здании цеха по производству пластиковых окон в Махачкале. Об этом сообщили в главке МЧС по Дагестану.

Сообщение о пожаре от службы 112 поступило спасателям в 12:50. Пожар произошел в цеху пластиковых окон по адресу: улица Железнодорожная, дом 5.

Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В пресс-службе МЧС сообщили РИА «Новости», что есть угроза распространения огня по кровле здания. К месту возгорания направили два пожарных расчета.

В городской больнице Пскова в пятницу при пожаре в палате пульмонологии медсестрам пришлось на руках выносить всех пациентов из отделения. Пострадали два человека, один из них отравился угарным газом и получил ожоги дыхательных путей первой степени, второй также был доставлен в больницу с ожогами.

Ранее в экстренных службах предупредили о природных пожарах в Астраханской и Волгоградской областях, которые стали возникать в связи с повышением температуры на Дальнем Востоке.