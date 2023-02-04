Эксклюзив 04 февраля 2023, 21:48 Цех по производству мебели загорелся на северо-западе Москвы Источник «360»: цех по производству мебели загорелся на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в трехэтажном здании, которое расположено в районе Южное Тушино в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города. Возгорание произошло в мебельном цеху.

По предварительным данным, огонь охватил помещение, которое находится на первом этаже. Прибывшие на место спасатели увидели открытое горение, наблюдавшееся из окон.

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«Горели строительные материалы и мебель», — добавил источник.

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В настоящее время возгорание ликвидировали. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Все обстоятельства и подробности происшествия уточняются.