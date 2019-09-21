Цех по производству кошачьего корма загорелся на Урале
«По предварительной информации, на площади 500 квадратных метров горит кровля одноэтажного цеха по производству кошачьего корма по улице Чернавской поселка Бобровский. Тушение огня осложняется отсутствием водоисточников в районе пожара», — говорится в сообщении ведомства.
Крупный пожар вспыхнул на заводе в ЕкатеринбургеПодробнее
Пожарные берут воду для борьбы с огнем из реки Исеть, которая находится в трех километрах от места происшествия.
Сейчас огнеборцы делают все возможное, чтобы не допустить распространения пламени на соседние строения.
В тушении пожара задействованы 28 человек личного состава, 10 единиц пожарно-спасательной техники, в том числе передвижной пожарный водоем объемом 13 кубических метров.
Данных о пострадавших пока не поступало. Также пока нет информации о причинах пожара.