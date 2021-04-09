Цех по производству дроби загорелся в Волгограде

В 01:20 по московскому времени в Волгограде загорелся цех по производству дроби, расположенный на улице Самарской, 5. Пламя охватило площадь 1,8 тысячи квадратных метров.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Горит деревянная обрешетка кровли цеха по производству дроби, по предварительной информации, на площади 1800 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — сказали в пресс-службе.

На тушении заняты 56 человек и 14 единиц спецтехники.