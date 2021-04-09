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    09 апреля 2021, 05:19

    Цех по производству дроби загорелся в Волгограде

    Анастасия Кукова

    В 01:20 по московскому времени в Волгограде загорелся цех по производству дроби, расположенный на улице Самарской, 5. Пламя охватило площадь 1,8 тысячи квадратных метров.

    Цех по производству дроби загорелся в Волгограде

    Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

    «Горит деревянная обрешетка кровли цеха по производству дроби, по предварительной информации, на площади 1800 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала», — сказали в пресс-службе.

    На тушении заняты 56 человек и 14 единиц спецтехники.