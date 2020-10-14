14 октября 2020, 09:05
Цех по переработке пиломатериалов загорелся под Ростовом. Видео и фото
Утром 14 октября пожар произошел в Батайске. Там горит цех по переработке пиломатериалов.
Как написал портал Рrivеt-Rоstov.ru, огонь вспыхнул на Промышленной улице.
Источник фото: «ВКонтакте»
В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области «Интерфаксу» рассказали, что получили сообщение о пожаре в 06:36 по московскому времени. В 07:13 пожару присвоили третий ранг опасности. По данным ведомства, огонь охватил площадь 400 квадратных метров.
По уточненной информации от РИА «Новости», пламя распространилась на 900 «квадратов». На месте работают 77 пожарных и 22 единицы техники.