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    14 октября 2020, 09:05

    Цех по переработке пиломатериалов загорелся под Ростовом. Видео и фото

    Наза Салех Захи

    Утром 14 октября пожар произошел в Батайске. Там горит цех по переработке пиломатериалов.

    Как написал портал Рrivеt-Rоstov.ru, огонь вспыхнул на Промышленной улице.

    Источник фото: «ВКонтакте»

    В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области «Интерфаксу» рассказали, что получили сообщение о пожаре в 06:36 по московскому времени. В 07:13 пожару присвоили третий ранг опасности. По данным ведомства, огонь охватил площадь 400 квадратных метров.

    По уточненной информации от РИА «Новости», пламя распространилась на 900 «квадратов». На месте работают 77 пожарных и 22 единицы техники.