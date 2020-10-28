28 октября 2020, 09:55
Цех по переработке пера загорелся в Шахтах
Крупный пожар разгорелся в цехе на предприятии по переработке пера в Шахтах (Ростовская область) в 06:50 28 октября. Сначала огонь горел на площади 300 квадратных метров, потом распространился на 800 «квадратов». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.
Информации о погибших и пострадавших нет. В районе 09:00 пожарным удалось остановить распространение огня. На месте ЧП сейчас работают более 70 человек и 24 единицы техники. Горит двухэтажный металлический ангар.
Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. О причинах возгорания спасатели пока не сообщают.