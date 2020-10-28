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    28 октября 2020, 09:55

    Цех по переработке пера загорелся в Шахтах

    Андрей Иванов

    Крупный пожар разгорелся в цехе на предприятии по переработке пера в Шахтах (Ростовская область) в 06:50 28 октября. Сначала огонь горел на площади 300 квадратных метров, потом распространился на 800 «квадратов». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.
    Цех по переработке пера загорелся в Шахтах
    Цех по переработке пера загорелся в Шахтах | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

    Информации о погибших и пострадавших нет. В районе 09:00 пожарным удалось остановить распространение огня. На месте ЧП сейчас работают более 70 человек и 24 единицы техники. Горит двухэтажный металлический ангар.

    Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. О причинах возгорания спасатели пока не сообщают.