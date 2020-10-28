Цех по переработке пера загорелся в Шахтах

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Информации о погибших и пострадавших нет. В районе 09:00 пожарным удалось остановить распространение огня. На месте ЧП сейчас работают более 70 человек и 24 единицы техники. Горит двухэтажный металлический ангар.

Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. О причинах возгорания спасатели пока не сообщают.