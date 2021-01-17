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    17 января 2021, 08:12

    Цех металлургического комбината загорелся в Магнитогорске

    Анастасия Калинина

    Накануне в листопрокатном цехе № 10 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) загорелась установка маслоподачи. Информация об этом появилась на сайте МЧС по региону.

    Через пять минут после сообщения о пожаре спасатели уже были на месте. В район ЧП были направлены дополнительные силы.

    «В 19:09 часов открытое горение ликвидировано на площади 60 квадратных метров. В результате происшествия погибших и травмированных нет. Самостоятельно из цеха вышли 18 человек», — говорится в сообщении.

    Цех металлургического комбината загорелся в Магнитогорске | Изображение 1
    Источник фото: МЧС России по Челябинской области

    В ведомстве отметили, что спасатели тушили пожар в условиях высокой температуры. Работали звенья газодымозащитной службы, были созданы три боевых участка — на тушение пожара, защиту кабельной галереи и проверку подвальных помещений. Также была проложена магистральная линия. Оперативные действия специалистов не допустили распространения огня.

    В пресс-службе отметили, что лабораторией Магнитогорского металлургического комбината проведены замеры проб воздуха. Выяснилось, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ нет. На производственный процесс возгорание не повлияло.