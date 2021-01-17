Цех металлургического комбината загорелся в Магнитогорске

Через пять минут после сообщения о пожаре спасатели уже были на месте. В район ЧП были направлены дополнительные силы.

«В 19:09 часов открытое горение ликвидировано на площади 60 квадратных метров. В результате происшествия погибших и травмированных нет. Самостоятельно из цеха вышли 18 человек», — говорится в сообщении.

Источник фото: МЧС России по Челябинской области

В ведомстве отметили, что спасатели тушили пожар в условиях высокой температуры. Работали звенья газодымозащитной службы, были созданы три боевых участка — на тушение пожара, защиту кабельной галереи и проверку подвальных помещений. Также была проложена магистральная линия. Оперативные действия специалистов не допустили распространения огня.

В пресс-службе отметили, что лабораторией Магнитогорского металлургического комбината проведены замеры проб воздуха. Выяснилось, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ нет. На производственный процесс возгорание не повлияло.