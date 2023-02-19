19 февраля 2023, 09:57
Цех металлоконструкций загорелся в Иркутской области
Спасатели ликвидировали пожар в цеху металлоконструкций в Усолье-Сибирском
Крупный пожар вспыхнул в цеху металлоконструкций в городе Усолье-Сибирском. Огонь охватил 115 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области
Информация о ЧП поступила спасателям в 08:06 (03:06 по московскому времени). Прибывшие пожарные установили, что горит подсобное помещение внутри цеха.
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Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за отсутствия водоисточников. В 11:20 (08:20 по Москве) возгорание на предприятии локализовали на площади 115 квадратных метров. В 12:39 по местному времени пожар ликвидировали.
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На месте работали 18 человек и семь единиц техники. По данным ведомства, в результате никто не пострадал.
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