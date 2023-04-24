Происшествия 24 апреля 2023, 14:23 Цех деревообработки загорелся в Вологде МЧС: площадь пожара в цехе деревообработки в Вологде составила 800 квадратных метров Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Пожар в цехе деревообработки начался в Вологде в понедельник, 24 апреля, площадь распространения огня составила примерно 800 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Вологодской области.

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ЧП произошло в помещении по Элеваторной улице, 43. Первое сообщение об огне спасатели получили в 10:42. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили горение на кровле и сильное задымление помещения.

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В ликвидации последствий пожара задействовали 32 человека и 12 единиц техники, в том числе 22 человека и восемь единиц техники от МЧС России. Самостоятельно здание покинули примерно 50 человек. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Огнеборцы сумели ликвидировать возгорание около полудня.

По адресу производства располагается завод металлоконструкций, уточнил ТАСС.