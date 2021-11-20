Цех деревообработки загорелся в Екатеринбурге на площади 500 «квадратов». Фото и видео

В Екатеринбурге начался пожар в цеху деревообработки. Из-за сильного ветра и обилия горючих материалов пламя быстро распространилось. Оно охватило площадь в 500 квадратных метров.

Цех на улице Бурильщиков загорелся в ночь на 20 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и большая горючая загрузка здания», — уточнили в ведомстве.

Кровля здания обрушилась из-за высокой температуры. Площадь пожара, по оперативным данным, составила 500 «квадратов».

На месте возгорания развернули штаб пожаротушения. В локализации огня участвуют 22 человека и восемь единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Здание высотой в шесть метров, написал E1.RU, загорелось изнутри. Тушение пожара осложнило короткое замыкание электрокабелей. Через некоторое время вспыхнул соседний склад с пиломатериалами. Огнем охватило уже 1,2 тысячи квадратных метров, уточнило РИА «Новости».

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