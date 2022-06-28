«Царьград»: Подростки утонули в реке Борского района

Два подростка 2006 и 2007 годов рождения утонули 27 июня в реке Линда рядом с деревней Большое Содомово Борского района. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на источник в экстренных службах.

О случившемся спасателям сообщил очевидец. Около пяти часов вечера спасателям удалось достать труп одного из несовершеннолетних. Спустя время обнаружили тело второго погибшего. На данный момент не поступало информации о том, что послужило причиной гибели детей.