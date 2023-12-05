Происшествия 05 декабря 2023, 16:42 «Царьград» опубликовал видео преследования угонщика «Газели» в Ростовской области

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В Ростовской области правоохранители устроили погоню за 34-летним мужчиной, который угнал «Газель». «Царьград» опубликовал видео преследования.

По данным регионального ГУ МВД, угнанный грузовик заметили на 292-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский. Водитель остановился по требованию полицейских, однако дверь открывать не стал. Впоследствии он протаранил служебную машину и продолжил путь. Вслед за ним помчались и стражи порядка.

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Сотрудники были вынуждены открыть стрельбу по колесам «Газели». Благодаря этому нарушителя удалось задержать. Предварительно, угонщик находился в состоянии опьянения. Возбуждены уголовные дела.