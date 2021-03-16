Трупы пяти человек нашли в доме под Тамбовом

В квартире в поселке Филатовский Тамбовской области обнаружили пять мертвых тел. По предварительной версии, люди отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

В ведомстве уточнили, что погибли четыре мужчины и одна женщина. Их возраст — от 45 лет до 61 года. Следователи завели дело по части третьей статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

На месте ЧП сейчас работают сотрудники СК и криминалисты. Они осматривают место гибели людей и допрашивают их соседей и родственников. В одной из комнат квартиры нашли следы локального пожара и телевизор в оплавленном корпусе.

В конце февраля угарным газом отравились три жителя села Сергиевское Самарской области. Как рассказали в региональном СК, в частном доме, где нашли их тела, нарушили правила пользования газовыми отопительными приборами.