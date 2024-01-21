Происшествия 21 января 2024, 23:57 Трупы парня и его девушки нашли в гараже на Урале E1.ru: тела девушки и парня нашли в гараже в Свердловской области РИА «Новости»

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Тела 18-летнего юноши и 19-летней девушки обнаружили в автомобиле в гараже в поселке Зайково в Свердловской области. Молодые люди могли погибнуть из-за несчастного случая, сообщил портал E1.ru.

Владельцем гаража, в котором нашли тела, является дедушка погибшего. Он же и нашел трупы. Вероятной причиной смерти рассматривается отравление угарным газом, рассказали изданию в региональном Следственном комитете.

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Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили ряд людей. Тела погибших направили на экспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительным данным, признаков убийства следователи не обнаружили.

В Екатеринбурга тела мужчины и женщины нашли в машине на парковке в Академическом районе. Они были полностью голые и окаменевшие от холода. Молодая пара задохнулась угарным газом.