24 марта 2020, 13:05
Трупы обнаружили в горящем мусоре в Омске
Пожарные из Омска тушили горящую мусорную кучу на открытой территории. Во время работ спасатели заметили тела двух мужчин. Об этом сообщил портал Vse42.ru.
По информации ИА Nation News, в ночь на 24 марта местные жители пожаловались на горящий мусор. На месте происшествия работники пожарной службы увидели не только огонь, но и трупы двух мужчин.
Возгорание тушили 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.
Сейчас специалисты устанавливают личности погибших и обстоятельства инцидента.