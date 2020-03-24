Трупы обнаружили в горящем мусоре в Омске

По информации ИА Nation News, в ночь на 24 марта местные жители пожаловались на горящий мусор. На месте происшествия работники пожарной службы увидели не только огонь, но и трупы двух мужчин.

Возгорание тушили 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Сейчас специалисты устанавливают личности погибших и обстоятельства инцидента.