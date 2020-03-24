    24 марта 2020, 13:05

    Трупы обнаружили в горящем мусоре в Омске

    Ольга Ситникова

    Пожарные из Омска тушили горящую мусорную кучу на открытой территории. Во время работ спасатели заметили тела двух мужчин. Об этом сообщил портал Vse42.ru.

    По информации ИА Nation News, в ночь на 24 марта местные жители пожаловались на горящий мусор. На месте происшествия работники пожарной службы увидели не только огонь, но и трупы двух мужчин.

    Возгорание тушили 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.

    Сейчас специалисты устанавливают личности погибших и обстоятельства инцидента.