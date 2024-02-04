Происшествия 04 февраля 2024, 00:51 Трупы косуль усыпали тропу здоровья в Курганской области Жители Шадринска нашли мертвых косуль на тропе здоровья, их загрызли собаки РИА «Новости»

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Жители Курганской области нашли мертвых косуль, растерзанных одичавшими собаками, на тропе здоровья в Шадринске. Об этом сообщило издание Ura.ru.

«Материалы по факту нападения бродячих собак на косуль на тропе здоровья направлены в следственный отдел по Шадринску СУ СК России по Курганской области. Разбирательство по инциденту не входит в компетенцию органов МВД», — такой ответ получил читатель издания от полиции.

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По словам горожан, от нападений бездомных собак уже пострадали более 20 косуль. Одна женщина чуть не погибла, когда пыталась отбить одну из них от стаи псов.

При этом издание отметило со ссылкой на источник из сферы охотоведения, что одичалые собаки опасны не только для косуль, но и для горожан, особенно детей. Также они могут оказаться переносчиками опасных заболеваний, в частности, бешенства.

Ранее стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске. Он скончался в автомобиле скорой помощи.