Происшествия 28 декабря 2022, 19:00 «Трупные пятна пошли». Соседи рассказали подробности обнаружения мертвой школьницы в подъезде в Уфе Соседи мертвой школьницы в Уфе не нашли вейп рядом с телом девочки

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Тело 15-летней школьницы в Уфе нашли у двери в квартиру. В СМИ писали, что рядом с погибшей лежал вейп и курительная смесь. Однако соседи в беседе с «360» рассказали, что видели у тела только рюкзак и обувь.

Тело девочки в подъезде ее дома на улице Ферина обнаружила молодая пара, живущая по соседству. Погибшая лежала у порога своей квартиры на 12-м этаже. Ребята выходили из квартиры и увидели мертвую школьницу.

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«Не знаю, просто вышли… <…> Тело лежит. Я сразу скорую вызвала. Они приехали, там уже делать нечего было. Там уже трупные пятна пошли», — рассказала девушка.

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Она отметила, что не слышала ни про какой вейп. По ее словам, рядом с телом не было курительных смесей.

«Нет, ничего не видела. Рюкзак, обувь и все», — сказала она.

Живущий по соседству мужчина пришел к другу в гости. Он услышал, что у девочки могла быть эпилепсия.

«Я сейчас пришел к другу, <…> к нему вчера приходил следователь, ну тоже узнавал там. Я слышал, у нее была эпилепсия. Ну я так слышал. <…> Она лежала с пеной что ли», — сказал мужчина.

Одна из соседок оказалась одноклассницей мамы погибшей девочки. Она рассказала, что семья, в которой воспитывалась школьница, очень хорошая.

«Очень хорошая семья, вообще отличная. Две девочки у них», — сообщила соседка.

О смерти 15-летней школьницы сообщили 28 декабря в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии. На теле не нашли видимых повреждений. Следователи устанавливают обстоятельства смерти девочки.

В СМИ сообщали, что рядом с девочкой нашли вейп и курительную жидкость, из-за употребления которых мог наступить отек легких — вероятная причина пены изо рта.