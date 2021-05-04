В Набережных Челнах мужчина, предположительно, пытался изнасиловать девушку, которую удерживал в подвале многоэтажки. А вскоре возле того же подвала обнаружили его труп. Старшая по дому рассказала «360», что соседи слышали крики, а у погибшего были сломаны ноги.

Тело мужчины обнаружили в то же утро, когда он запер в подсобке девушку. Старшая по дому сообщила, что обычно этим помещением пользуются сантехники. Девушку она не видела, но соседи говорили, что слышали, как кто-то кричал и звал на помощь.

По словам женщины, у мужчины были то ли обуглены, то ли сломаны ноги.

«Сильно поломаны, кости видны были», — сказала старшая по дому.

Предположительно, девушку вызволил из плена ее отчим. Но их никто не видел.

Жильцы дома рассказали «360», что не слышали никаких криков и видели только труп мужчины. Одна из женщин сказала, что прежде не видела его, соседи, с которыми она общалась, тоже не знали погибшего. Она отметила, что труп был «в одних плавках».

Другие жильцы рассказали, что тоже ничего не слышали, хотя у них были открыты окна, а о том, что что-то случилось, узнали, когда приехала полиция.

Ранее жителя Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании собственных дочерей.