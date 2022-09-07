Труп женщины обнаружили во время тушения пожара в Тюменской области | 360°

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Труп женщины обнаружили во время тушения пожара в Тюменской области

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В частном деревянном доме в Тюменской области во время тушения пожара было обнаружено тело 61-летней женщины. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на следственное управление СК России по Тюменской области.

По словам сотрудников ведомства, внешних признаков криминальной смерти обнаружено не было, сообщили «Дни.ру».

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«4 сентября 2022 года в ходе тушения летнего деревянного дома, расположенного в деревне Петровщина по улице Совхозной в Вагайском районе, обнаружено тело 61-летней женщины. Внешних признаков криминальной смерти нет», — говорится в сообщении.

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В настоящий момент правоохранительные органы опрашивают очевидцев и выясняют точные обстоятельства случившегося.

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