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    23 ноября 2021, 17:26

    Труп женщины обнаружили в Биробиджане

    Тело пожилой женщины обнаружили под снегом в Биробиджане

    Арина Бобкова

    Тело пожилой женщины обнаружили в сугробе в Биробиджане. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на группу «LIVE Биробиджан» в социальной сети «ВКонтакте».

    Тело обнаружили под большим количеством снега в переулке Швейном. Очевидцы позвонили в полицию. Медицинские работники констатировали смерть пенсионерки. На ее теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

    С помощью медицинской экспертизы специалисты установят причину гибели.