Труп женщины обнаружили в Биробиджане

Тело пожилой женщины обнаружили в сугробе в Биробиджане. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на группу «LIVE Биробиджан» в социальной сети «ВКонтакте».

Тело обнаружили под большим количеством снега в переулке Швейном. Очевидцы позвонили в полицию. Медицинские работники констатировали смерть пенсионерки. На ее теле не обнаружили признаков насильственной смерти.

С помощью медицинской экспертизы специалисты установят причину гибели.