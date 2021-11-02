Труп женщины обнаружили у пруда в Челябинской области

Труп женщины обнаружили в Миассе в Челябинской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на соцсети.

«31.10.2021 года у берега поликарповского пруда было обнаружено тело неустановленной женщины», — говорится в сообщении.

Личность погибшей до сих пор не установили, уточнили в региональном отделе МВД. Также в ведомстве попросили обратиться в правоохранительные органы тех, кто имеет какую-либо информацию о женщине.