Эксклюзив 13 марта 2024, 21:47 Труп женщины год пролежал в доме на северо-востоке Москвы Источник «360»: тело женщины нашли через год после ее исчезновения в Москве РИА «Новости»

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Спасатели вскрыли запертую дверь квартиры в жилом доме на улице Дыбенко в Москве и обнаружили останки женщины. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

Перед этим в правоохранительные органы обратилась родственница погибшей. Она сообщила, что ее сестра год не выходила на связь.

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Информация поступила диспетчеру в 20:10 в среду, 13 марта. Специалисты вскрыли деревянную дверь и обнаружили труп женщины. Причины ее смерти теперь предстоит выяснить специалистам.

Похожий случай произошел в одном из домов на Новой Басманной улице. В квартире обнаружили скелетированные останки 83-летней женщины. Смерть пенсионерки наступила год назад.