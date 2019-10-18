Труп женщины 6 часов пролежал на тротуаре в Зауралье

Смертельная авария произошла в Половинском районе. Нетрезвый водитель легковушки врезался в грузовик с прицепом. В результате аварии погибли 35-летний мужчина и 48-летняя женщина, которые находились в легковом авто.

Местные жители в сообществе «Инцидент. Курган» соцсети «ВКонтакте» рассказали подробности происшествия. Они пожаловались, что спецслужбы отказались забрать тело женщины, в результате чего оно пролежало на улице около шести часов.

«Тело женщины, погибшей в ДТП, пролежало более шести часов под дождем в грязи на обочине тротуара, где ходят дети, люди по своим делам до 22.30. Пока не приехали родные и не увезли.

«Скорая сказала, что они не обязаны, а полиция — что не в их компетенции», — написал один из пользователей.

Главный врач курганской БСМП Сергей Фролов объяснил, что машина скорой помощи не вправе перевозить трупы.

«У нас в Кургане этим занимаются ритуальные службы, как дело обстоит в районах, я не знаю. Возможно, есть какая-то машина в ЦРБ», — заключил он.