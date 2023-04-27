Эксклюзив 27 апреля 2023, 19:30 Труп вытащили из оврага на северо-западе Москвы Источник «360»: из оврага на северо-западе Москвы достали труп Pxhere

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Тело неизвестного обнаружили в овраге в Северо-Западном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Труп обнаружили около 18:49 по московскому времени в районе дома № 38 по улице Вилиса Лациса. Тело извлекли из оврага с водой. На месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит выяснить подробности случившегося.

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Недавно на юго-востоке Москвы обнаружили тело новорожденного мальчика. Как сообщил RT, труп нашли на шоссе Фрезер. По данному факту организовали проверку.