27 апреля 2023, 19:30
Труп вытащили из оврага на северо-западе Москвы
Источник «360»: из оврага на северо-западе Москвы достали труп
Тело неизвестного обнаружили в овраге в Северо-Западном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Труп обнаружили около 18:49 по московскому времени в районе дома № 38 по улице Вилиса Лациса. Тело извлекли из оврага с водой. На месте происшествия работают правоохранители. Им предстоит выяснить подробности случившегося.
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Недавно на юго-востоке Москвы обнаружили тело новорожденного мальчика. Как сообщил RT, труп нашли на шоссе Фрезер. По данному факту организовали проверку.
Москва 2023
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