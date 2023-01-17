17 января 2023, 19:10
Труп в канализационном коллекторе обнаружили на юго-востоке Москвы
Источник «360»: тело человека обнаружили в коллекторе на юго-востоке Москвы
Тело человека обнаружили в канализационном коллекторе на улице Заречье. О ЧП сообщил источник «360» в экстренных службах Москвы.
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По его данным, ЧП произошло в районе дома 5А. Все обстоятельства и подробности происшествия уточняются. В региональном главке МЧС «360» сообщили, что пока не получали информации по этому адресу.
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