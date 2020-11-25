25 ноября 2020, 23:52
Труп женщины обнаружили в бочке в день ее рождения на Урале
В Серове (Свердловская область) в бочке нашли труп местной жительницы в день ее 35-летия. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, тело обнаружили в металлической бочке на территории частного дома. На трупе не оказалось следов насилия. На месте были найдены упаковки от медицинских препаратов.
«Для выяснения причин, которые привели к смерти, проводится судмедэкспертиза», — добавили в пресс-службе регионального следкома.
Отмечается, что у женщины осталось двое детей.