Труп женщины обнаружили в бочке в день ее рождения на Урале

По данным информагентства, тело обнаружили в металлической бочке на территории частного дома. На трупе не оказалось следов насилия. На месте были найдены упаковки от медицинских препаратов.

«Для выяснения причин, которые привели к смерти, проводится судмедэкспертиза», — добавили в пресс-службе регионального следкома.

Отмечается, что у женщины осталось двое детей.