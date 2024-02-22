22 февраля 2024, 10:17
Труп три дня пролежал в машине на парковке в Москве
Труп мужчины три дня пролежал в машине на парковке на востоке Москвы
В машине на парковке в Москве обнаружили труп мужчины. Он находился в авто не менее трех дней, сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его информации, погибшего нашли на водительском сидении в машине Toyota Rav-4 на автостоянке на Халтуринской улице, около дома 11. На нем нет следов крови или травм. Причина смерти неизвестна.
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К месту происшествия прибыли спасатели. Также ожидается прибытие сотрудников Следственного комитета.
Ранее в квартире жилого дома на Филевском бульваре в Москве также нашли тела мужчины и женщины. На них не обнаружили видимых телесных повреждений. Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
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