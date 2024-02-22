Эксклюзив 22 февраля 2024, 10:17 Труп три дня пролежал в машине на парковке в Москве Труп мужчины три дня пролежал в машине на парковке на востоке Москвы Фото: Komsomolskaya Pravda / GlobalLookPress

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В машине на парковке в Москве обнаружили труп мужчины. Он находился в авто не менее трех дней, сообщил «360» источник в экстренных службах.

По его информации, погибшего нашли на водительском сидении в машине Toyota Rav-4 на автостоянке на Халтуринской улице, около дома 11. На нем нет следов крови или травм. Причина смерти неизвестна.

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К месту происшествия прибыли спасатели. Также ожидается прибытие сотрудников Следственного комитета.

Ранее в квартире жилого дома на Филевском бульваре в Москве также нашли тела мужчины и женщины. На них не обнаружили видимых телесных повреждений. Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.