Труп студентки нашли в Саранске

В Саранске обнаружили труп 22-летней студентки Мордовского государственного университета, которая пропала несколько дней назад. Об этом сообщило ИА Nation News.

О пропаже девушки рассказал куратор студенческой группы. Она перестала выходить на связь с 12 марта. Отмечается, что студентка училась в университете отлично и без уважительной причины занятий не пропускала. Ее труп нашли в съемной квартире. На теле признаков насильственной смерти обнаружено не было. Проводится проверка.