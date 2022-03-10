Труп студента обнаружили в Ростове-на-Дону рядом с общежитием

Тело студента обнаружили рядом с общежитием на улице Зорге в Ростове-на-Дону. Молодой человек обучался в Южном федеральном университете (ЮФУ). Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Ростовской области.

Ситуация произошла в понедельник, 7 марта. Молодой человек скончался в тот момент, когда к месту происшествия прибыла скорая помощь. Студенту было всего 19 лет, передали «Дни.ру».

Сотрудники органов организовали доследственную проверку. На данный момент пытаются выяснить обстоятельства случившегося.