Труп школьника нашли в Челябинске

В Челябинске обнаружили труп ученика восьмого класса, который накануне ушел на прогулку и не вернулся. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

По словам источника, школьник занимался спортом и не имел проблем со здоровьем.

«Выяснилось, что он на улице подрался со сверстником: возможно, или получил травму головы во время драки или же ударился голой при падении», — уточнил инсайдер.

ИА НСН написало, что нападавший был на год младше погибшего. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.