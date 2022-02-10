Труп с огнестрельным ранением нашли в квартиру в Ростове-на-Дону

Тело с огнестрельным ранением обнаружили в квартире в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщило издание «Привет-Ростов.ру».

По данным ИА Nation News, мужчина жил один. Причиной его смерти стало пулевое ранение.

Правоохранители выясняют все подробности и обстоятельства происшествия. Также там работала следственная группа.

Ранее в поселке Салмачи под Казанью мужчина открыл стрельбу по соседке. Конфликт произошел из-за того, что они не поделили уборку территории.