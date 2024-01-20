Происшествия 20 января 2024, 14:29 Труп росгвардейца с огнестрельным ранением нашли в туалете отдела в Петербурге «Фонтанка»: младшего офицера Росгвардии нашли мертвым в Петербурге РИА «Новости»

Читать 360tv в

Получившего табельное оружие 24-летнего младшего сержанта Росгвардии нашли мертвым в туалете отдела вневедомственной охраны во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, на теле обнаружили смертельное ранение. После получения оружия офицер на смену не заступил, и коллеги начали его поиски.

Реклама

В Главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области смерть сотрудника подтвердили и подчеркнули, что начали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В минувший понедельник, 15 января, недалеко от здания Василеостровского суда в Санкт-Петербурге нашли тело пристава со смертельным ранением. Рядом с трупом лежал табельный пистолет.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга заявили, что еще живой пристав попал в объектив камер, но вышел за ворота, чтобы не оказаться на записи.

В Главном следственном управлении города начали проверку для выяснения всех обстоятельств смерти пристава. По итогам сотрудники примут решение о возбуждении уголовного дела.