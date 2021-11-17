17 ноября 2021, 05:08
Труп ребенка обнаружили в Ростове-на-Дону
На детской площадке в Ростове-на-Дону обнаружили тело маленького мальчика
Во дворе дома № 31 на улице Селиванова в микрорайоне на Сельмаше Ростова-на-Дону обнаружили тело восьмилетнего мальчика. Свидетели ситуации вызвали скорую помощь и полицию. Об этом сообщил «Царьград».
Врачам спасти ребенка не удалось. На данный момент подробной информации о случившемся нет. Сейчас на территории детской площадки работают полицейские.
Ранее тела аспиранта биофака МГУ и девушки обнаружили в квартире на Большой Академической улице в Москве. Предположительно, они совершили самоубийство.