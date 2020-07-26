Труп рабочего из Узбекистана нашли на дне колодца под Красногорском

Полицейские нашли в яме для колодца мертвого гражданина Узбекистана в деревне Горки-6 под Красногорском. По предварительным данным, он копал эту яму и его засыпало землей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 25 июля. Труп 28-летнего рабочего из Узбекистана сотрудники правоохранительных органов обнаружили в яме для колодца в 23:30. Признаков насильственной смерти полицейские не нашли.

По предварительным данным, 28-летний мужчина копал яму для установки колец колодца. На момент гибели он углубился на семь метров. Стены ямы не выдержали, и рабочего засыпало землей.

Труп отправили в морг на судебно-медицинское исследование. Как сообщили в полиции, в России погибший находился нелегально.