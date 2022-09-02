Происшествия 02 сентября 2022, 02:19 Поделиться Telegram

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Viber Труп пропавшей женщины обнаружили во Владимирской области

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Труп пропавшей женщины обнаружили в Коврове Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Информация о пропаже 43-летней женщины поступила 25 августа, ее начали разыскивать с 28 числа. Тело погибшей обнаружили спустя два дня.

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«Найдена, погибла. Приносим наши соболезнования родным и близким», — отметили в ведомстве.

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