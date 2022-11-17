Происшествия 17 ноября 2022, 13:44 Труп пропавшей два дня назад пенсионерки нашли в Саратовской области

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Жительница Саратовской области пропала два дня назад. Ее нашли мертвой, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Известно, что 14 ноября 72-летняя женщина пошла в лес. Когда пенсионерка перестала выходить на связь, ее родственники обратились за помощью. В поисках участвовали силовики, спасатели и добровольцы.

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По предварительным данным, следов насильственной смерти на трупе нет. Правоохранители проводят проверку происшествия.

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