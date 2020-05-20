20 мая 2020, 10:40
Труп пропавшей девочки из Свердловской области обнаружили в Тюмени
В октябре прошлого года девочка 15 лет ушла из дома в Свердловской области. Ее нашли мертвой в Тюмени. Об этом сообщило ИА Nation News.
Полгода поисками пропавшей занимались участники волонтерских отрядов и сотрудники правоохранительных органов. Несколько месяцев назад дальнобойщик рассказал матери пропавшей, что видел девочку вместе с неизвестным мужчиной.
Рюкзак ребенка заметили недалеко от водоема в Тюмени.
В настоящее время правоохранители ведут проверку.