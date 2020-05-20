Труп пропавшей девочки из Свердловской области обнаружили в Тюмени

Полгода поисками пропавшей занимались участники волонтерских отрядов и сотрудники правоохранительных органов. Несколько месяцев назад дальнобойщик рассказал матери пропавшей, что видел девочку вместе с неизвестным мужчиной.

Рюкзак ребенка заметили недалеко от водоема в Тюмени.

В настоящее время правоохранители ведут проверку.