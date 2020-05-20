    20 мая 2020, 10:40

    Труп пропавшей девочки из Свердловской области обнаружили в Тюмени

    Ольга Ситникова

    В октябре прошлого года девочка 15 лет ушла из дома в Свердловской области. Ее нашли мертвой в Тюмени. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Полгода поисками пропавшей занимались участники волонтерских отрядов и сотрудники правоохранительных органов. Несколько месяцев назад дальнобойщик рассказал матери пропавшей, что видел девочку вместе с неизвестным мужчиной.

    Рюкзак ребенка заметили недалеко от водоема в Тюмени.

    В настоящее время правоохранители ведут проверку.