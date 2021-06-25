Труп пропавшего в ЯНАО мужчины нашли в реке. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Мужчина утонул. Известно, что до смерти он отправился на лодке по ледоходу в охотничий дом на реке Обь. После этого он перестал выходить на связь.

В результате его тело нашли рядом с деревней Ханты-Мужи. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

Ранее на пляже в Нижнем Новгороде утонул 20-летний молодой человек. Отдыхающие оттащили труп в сторону и продолжили купаться.