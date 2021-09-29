Труп пропавшего в 2020 году подростка обнаружили в лесу под Тверью

Тело пропавшего в 2020 году 16-летнего подростка обнаружили в Тверской области. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Погибший подросток поехал к друзьям в деревну Рогожа. После он направился в город Осташков, но домой так и не вернулся. Родственники парня написали заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

К поискам парня подключились волонтеры ВПСО «СОВА». Во время осмотра лесного массива Осташковского городского округа сотрудники МВД обнаружили скелет пострадавшего парня. Останки направлены на медицинскую экспертизу.