29 сентября 2021, 21:24
Труп пропавшего в 2020 году подростка обнаружили в лесу под Тверью
Тело пропавшего в 2020 году 16-летнего подростка обнаружили в Тверской области. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Погибший подросток поехал к друзьям в деревну Рогожа. После он направился в город Осташков, но домой так и не вернулся. Родственники парня написали заявление в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
К поискам парня подключились волонтеры ВПСО «СОВА». Во время осмотра лесного массива Осташковского городского округа сотрудники МВД обнаружили скелет пострадавшего парня. Останки направлены на медицинскую экспертизу.