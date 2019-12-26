Труп пропавшего школьника нашли в техническом водоеме в Подмосковье

14-летний житель Фрязина (Московская область) пропал 24 декабря. Спустя два дня его тело обнаружили в техническом водоеме на улице Вокзальной. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчик ушел из дома в районе 15:00 во вторник, 24 декабря, и домой не вернулся. Его мать обратилась за помощью в полицию на следующий день. Тело школьника нашли в четверг, 26 декабря, в 12:20. Технический водоем, в котором обнаружили труп, принадлежит АО НПП «Исток».

По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Мальчик умер за 12 часов до момента, когда его нашли. Следователи начали проверку обстоятельств гибели ребенка. К расследованию подключились судмедэксперты. Более подробной информации о происшествии пока нет.