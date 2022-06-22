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    22 июня 2022, 15:51

    Труп пропавшего рыбака нашли в реке в Тюменской области

    Дарья Морозова

    Тело рыбака обнаружено около берега реки Иртыш в Тюменской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.

    Установлено, что днем ранее мужчина пошел проверять рыболовные сети и пропал. Позже был найден его труп с признаками утопления. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия.

    «По данному факту проводится процессуальная проверка», — уточнили в пресс-службе.