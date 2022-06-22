Труп пропавшего рыбака нашли в реке в Тюменской области

Тело рыбака обнаружено около берега реки Иртыш в Тюменской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления СК по региону.

Установлено, что днем ранее мужчина пошел проверять рыболовные сети и пропал. Позже был найден его труп с признаками утопления. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия.

«По данному факту проводится процессуальная проверка», — уточнили в пресс-службе.