Труп пропавшего предпринимателя обнаружили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли тело 35-летнего бизнесмена, который пропал в начале мая. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на поисковый отряд «Прорыв».

По данным информагентства, предприниматель исчез в первых числах мая в районе Втузгородка. Волонтеры из поискового отряда начали искать бизнесмена через пару дней после исчезновения. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью. В региональном следкоме не раскрыли подробностей случившегося.