Труп пропавшего мужчины нашли в Тюменской области

В Тобольске нашли труп местного жителя, который пропал 12 апреля. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на поисковой отряд «Феникс».

В «Фениксе» рассказали, что отряду поступил звонок от правоохранителей с просьбой помочь в поисках в районе поселка Менделеева. «Дни.ру» написали, что мужчина погиб, заблудившись в лесу.

«Совместными усилиями полиции, кинологов, спасателей ТОСЭР и добровольцев потерявшийся был найден. Но, увы, мы не успели», — поделись в «Фениксе».