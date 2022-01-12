Труп пропавшего мужчины найден в Пензенской области

Полиция разыскивала пропавшего мужчину в Пензенской области. Выяснилось, что его убили, а труп скинули в реку. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Во время поисков выяснилось, что пропавший выпивал в компании двух мужчин. У них случился конфликт, в результате чего те двое избили собутыльника, потом задушили, а труп выкинули в реку.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело.