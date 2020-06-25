    25 июня 2020, 13:28

    Труп полугодовалого ребенка нашли в емкости с водой в Ленобласти

    Анастасия Кременчугская

    В деревне Ильино Ленинградской области труп ребенка нашли в емкости с водой. Отмечается, что возраст малыша — около шести месяцев. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

    По данным правоохранителей, труп ребенка находился в емкости с водой. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Тело направили в морг для выяснения причины смерти.

    Полицейские выяснили, что семья погибшего ребенка полная, они граждане ближнего зарубежья. Против родителей составили административные протоколы, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.