Труп полугодовалого ребенка нашли в емкости с водой в Ленобласти

По данным правоохранителей, труп ребенка находился в емкости с водой. Следов насильственной смерти обнаружено не было. Тело направили в морг для выяснения причины смерти.

Полицейские выяснили, что семья погибшего ребенка полная, они граждане ближнего зарубежья. Против родителей составили административные протоколы, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.