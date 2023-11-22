Происшествия 22 ноября 2023, 14:50 Труп полицейского нашли в вагоне поезда в Архангельске РИА «Новости»: в вагоне поезда в Архангельске нашли тело 44-летнего полицейского РИА «Новости»

Читать 360tv в

В купейном вагоне поезда в Архангельске обнаружили тело сотрудники УМВД по Архангельской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе главка регионального ведомства.

«Следственный комитет по Архангельской области совместно с региональным МВД начал проверку по данному факту», — указали в управлении.

Реклама

Причины гибели полицейского на данный момент неизвестны, официально экстренные службы о происшествии не сообщали.

По информации источника РИА «Новости», погибшим является 44-летний заместитель главы областного управления Уголовного розыска. Он возвращался домой из отпуска в Москве.

В октябре тело полицейского нашли около дома в городе Карасук Новосибирской области. Управление МВД по региону организовало служебную проверку по установлению всех обстоятельств ЧП, некоторые Telegram-каналы сообщали о предсмертной записке бывшего сотрудника.