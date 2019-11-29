Труп погибшего 3 месяца назад мужчины нашли в подмосковном карьере

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело погибшего три месяца назад мужчины в поселке Коренево городского округа Люберцы. Труп достали из воды Кореневского карьера. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Погибшего нашли в 500 метрах от гаража ГСК «Силикат» в Кореневском карьере на расстоянии пяти метров от берега. По предварительным данным, мужчина умер около трех месяцев назад. Труп направили в морг для экспертизы. Специалисты сейчас устанавливают личность погибшего.

Сотрудники СУ СК по Московской области начали проверку. Более подробной информации пока нет.