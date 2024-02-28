Происшествия 28 февраля 2024, 21:47 Труп подростка с расплавившимся телефоном в руке нашли в Подмосковье Freepik

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В Старой Купавне в Московской области погиб 17-летний юноша. В его руках обнаружили оплавившийся мобильный телефон. Об этом написала прокуратура региона в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Mash, тело юноши нашла его бабушка. В момент смерти молодой человека разговаривал по телефону. При этом аппарат стоял на зарядке, а провод был перемотан скотчем.

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В прокуратуре уточнили, что на теле подростка остались термические ожоги, а мобильный телефон в руке оплавился. Правоохранительные органы проведут проверку случившегося.

«В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Ногинской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», — добавили в ведомстве.

В ноябре прошлого года 10-летняя школьница погибла от удара током, уронив мобильный телефон в ванну с водой. Устройство в этот момент стояло на зарядке.